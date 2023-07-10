Yağmur suları kabusa dönüştü

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Dereler taştı, heyelanlar oldu. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Ardahan'da yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk öldü. Heyelanlar nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapanırken Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağışı hayatı felç etti.

Yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu. Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından, beklenen yağış Samsun'da etkili oldu.

Çarşamba ilçesindeki Abdal Deresi'nin su seviyesi 4.5 metre yükseldi. 45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz da odun toplamak için dere kenarına gitmişti. Derenin taşmasıyla, kadın akıntıya kapılarak kayboldu.

Çok sayıda arama kurtarma ekibi, Yılmaz'ı bulmak için seferber oldu. Sabah saatlerinde, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Kuvvetli yağış nedeniyle, Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan yaşandı. Büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Sel sonrası bazı evleri de su bastı. Sağanak Ardahan'da da etkiliydi. Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Bartın'da sanayi sitesini su bastı

Bartın'da sağanak yağış nedeniyle sanayi sitesi sular altında kaldı. Mahsur kalan 70 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı. Sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarıldı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde de su birikintileri oluştu. Otoyolun İstanbul istikameti tünel girişi mevkisinde sağanak nedeniyle dağ yamacındaki dereden taşan sular yola ulaştı. Bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri, suların tünele girişini engelleme amacıyla kum torbaları yerleştirdi. Yolun 3 şeritten 2'ye düşürüldüğü otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023, 10:18