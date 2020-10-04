Yerli aşı çalışmaları deneme aşamasında

Türkiye'de dün yapılan 103 bin 219 testle, 1502 kişiye daha Covid-19 tanısı konuldu. Hastalardan 59'u ise hayatını kaybetti.

1211 kişi iyileşirken bu hafta hastalardaki zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

Dünkü verilerle Türkiye'de toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, hasta sayısı 323 bin 14, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 384, ağır hasta sayısı 1470, iyileşen hasta sayısı 283 bin 868 olarak kayda geçti.



Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

Aşılarda insan üzerinde deneme aşamasına geçildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı.

AA'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı yürütülen yerli aşı çalışmalarının 3'ünde insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "(Yerli aşı) Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız" derken, Sağlık Bakanı Koca "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 03:25