Müthiş fikir

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasilerin aksine, ünlü Rum avukat Ahilleas Dimitriadis yeni bir fikir geliştirerek; 1974’ten bari atıl vaziyette duran Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’nın ‘Pandemi Hastanesi’ olmasını ve her iki toplumun da bundan yararlanmasını önerdi.

Rum Haber Ajansına açıklamada bulunan Dimitriadis, Covid-19 salgına karşı mücadelenin sona ermediğini; muhtemelen salgının ikinci dalgası olacağını belirtti ve BM Genel Sekreteri’nin iki toplum arası yeni Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanması önemine işaret ettiğini söyledi.

Dimitriadis, “İlk amacımız salgının ele alınmasıdır” dedi ve salgının yeşil hatta durmadığını ve tüm ada için tehlikeler yaratıldığını belirtti.

Önerinin uygulanması amacıyla kendisinin hem BM hem AB, hem Kıbrıs hükümeti, hem Kıbrıs Türk tarafı, hem de Teknik Komitesinin üyeleri ile temaslar başladığını ifade eden Dimitriadis, Lefkoşa Hastanesi’nin her iki taraftan da ambulanslardan ulaşabilir bir yer olduğunu söyledi.

Söz konusu inisiyatifin iki toplumlu bir inisiyatif olduğu için hem AB hem de BM’den mali yardımı sağlanabileceğini ifade eden Dimitriadis, hastanenin açılması bir güven artırıcı önlem olarak uygulanabileceğini ve tüm Kıbrıslıları olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Dimitriadis, Sağlık için İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin BM ile AB ile ortak bir şekilde hastanenin açılması için çalışmalarını yürütebileceğini ifade etti.



Dimitriadis, devamla, Covid-19 hastalarının Yoğun Bakım Koğuşunda da tedavi görebileceklerini söyledi.“Yararları net olan tıbbi bakıma ek olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları olan ara bölgenin bir kısmını kurtarabileceğiz ve kullanabileceğiz” şeklinde konuşan Dimitriadis, aynı zamanda ekonomik alanını da olumlu etkileyebilir; doktorlar ve hemşireler için ve inşaat sektörü için yeni istihdam yerleri açılacağını belirtti.Dimitriadis, böyle bir yaratıcı ve yararlı Güven Artırıcı Önlemin uygulanması “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm Kıbrıslıların çatı” olduğunu mesajını vereceğini ve müzakerelerin yeniden başlaması ışığında uluslararası topluluğun düşüncesini etkileyebileceğini vurguladı.Dimitriadis, söz konusu önerinin iddialı olduğunu ancak gerekli siyasi iradeyle uygulanabileceğini inandığını söyledi.Dimitriadis, “Düşük mali maliyetle samimi ve yararlı bir işbirliği bağlamında yeni ortak düşmanımızı birlikte yenebiliriz” dedi.