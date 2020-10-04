Kuzeyde 8, güneyde 22 pozitif vaka çıktı

KKTC'de son 24 saatte yapılan 1077 PCR testinde, 8 pozitif Covid-19 vakasına rastlandı; 15 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.

Vakaların 2'sinin hava, 2'sinin deniz yoluyla ülkeye gelen yolcular olduğu, 3’ünün temaslı olarak halihazırda gözetim altında bulunduğu, 1'inin ise yerel vaka olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Ülkedeki toplam Coronavirüs vaka sayısı 770'e yükseldi.

Dünkü test sonuçlarını açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1077 testte 8 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 15 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Pilli, vakalardan 2'sinin deniz yolu, 2'sinin hava yolu ile geldiğini; 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.



3 Ekim itibarıyla yapılan test sayısı 173 bin 144'e iyileşip taburcu edilenlerin sayısı ise 705'e ulaştı.KKTC'de tedavisi devam eden 61 hasta bulunuyor. Bunlardan 16'si hastanenin pandemi merkezinde, 45'i ise pandemi otellerinde takip ediliyor.İlk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 4 hasta Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Güney Kıbrıs'ta 22 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta dün 3 bin 477 test sonucunda 22 yeni Covid-19 vakası daha saptandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, dünkülerle birlikte toplam vaka sayısı bin 811'e yükseldi.