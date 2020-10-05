Siviller ölüyor

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ermenistan güçleri, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'yle birlikte Karabağ'daki bazı bölgelere saldırı düzenledi.

Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Ermeni askeri grupların, Azerbaycan’ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ’da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri, Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir" değerlendirmesinde bulundu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev de twitter hesabından Gence'deki hasarı ortaya koyan görüntüler paylaştı.Saldırıda bir sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

22 sivil hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin ise yaralandığı açıklandı.