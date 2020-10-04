Güney'de panik var

Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde Coronavirüs vakalarında meydana gelen artış üzerine yarından itibaren bu bölgede ciddi önlemlerin yürürlüğe gireceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yeni tedbirlere göre 18 yaş ve altındaki sporcuların antrenman ve maç yapmalarının; bunun yanı sıra Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı himayesindeki tüm spor müsabakalarının yasaklandığını yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Polis ve Turizm Müsteşarlığı personeli tarafından yapılan denetimlerin daha da sıklaştırılacağını kaydetti.

Bulaş zincirinin “Mağusa bölgesi” ile Limasol’da da görülmeye başladığını belirten gazete, Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla random test için düğmeye bastığını yazdı.



Gazete, dün açıklanan 17 yeni vakadan 14’ünün temaslı ve bunlardan 7’sinin aynı bulaş zincirinden olmasının endişe verici bir gösterge olduğunu belirtti.Haberde, şu an tedavi altında bir bebek ve 9 yetişkinin bulunduğu; bir kişinin de yoğun bakımda olduğu ifade edildi.Bu arada, Alithia gazetesi de, bulaş zincirinin kırılması için yerel kapanmanın yeniden gündeme gelebileceğini yazdı.Gazete, 2 kişinin virüsü 52 kişiye bulaştırdığının tespit edildiğini ve bazı kişilerin de, virüsü bulaştırmış olabileceği kişilerin hepsinin ismini vermediğini; bunun da yerel bulaşın önüne geçilmesindeki en büyük engel olduğunu kaydetti.