Ya sabır, 4 saat elektrikler yok

Suna ERDEN

Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması yapılacağı gerekçesiyle bugün Lefkoşa ve Gazimağusa’da uzun süreli elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Lefkoşa ve Haspolat’ta sabah 9’da başlayacak olan kesinti 11’e kadar devam edecek. Gazimağusa’da ise çok geniş bir bölgede elektrikler sabah 9 ile 13.00 arasında kesilecek.

Elektrik kesintileri, aşırı sıcak altında bunalan vatandaşlarımızın sert tepkisine yol açarken, özellikle küçük esnafın işlerine de ağır darbe vuruyor. Marketler ve Bakkallar Birliği Başkanı İsmail Bükülmez, “Elektrik kesintileri yüzünden buzdolaplarında eriyen ve kullanılamaz duruma gelen ürünler vardır ve bunun zararını ödeyemez duruma gelen bakkallarımız iflas tehlikesi yaşamaktadır” dedi.

“Ekonomik kriz nedeniyle zaten büyük sorunlar yaşıyoruz, bir de elektrik kesintileriyle uğraşıyoruz” diyen Bükülmez, Diyalog’a yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu eleştirdi.

Son 3 günde 33 bin lira değerinde ürünün bozulduğunu ifade eden Bükülmez şunları söyledi:

Her yaz ayında olduğu gibi aşırı sıcaklarda yine elektrik kesintileri yaşanıyor. Sürekli kesilen elektriklerden dolayı maddi kayba uğradık. Buzluklarda saklanan gıdalar eriyerek, bozuldu. Son 3 günde iki marketimden 33 bin TL tutarındaki gıdayı çöpe attım. Çünkü firmalar da “sorun sizden kaynaklanıyor” diyerek, geri iade almıyor. Sadece buzluklardaki ürünler değil, market içerisinde bulunan çikolatalı ürünlerde eriyerek, bozuluyor.

Mecburen ben de bozulan ürünleri çöpe atmak zorunda kalıyorum. Ekonomik sıkıntılardan dolayı güçlükle ayakta durmaya çalışan esnafa bir de bu şekilde darbe vuruluyor.”

Hem gıdalar hem cihazlar bozuldu

Bükülmez, sadece gıda değil buzlukların motorlarının, güvenlik kameralarının devre sistemlerinin, yazar kasaların da kesintilerden dolayı zarar gördüğünü ifade etti. Bükülmez, “Bu saydığım cihazların hepsi Euro üzerinden satılıyor. Birçok market işletmecisinin elektronik eşyaları yandı” dedi.

Marketlerin enerji ihtiyacının karşılayacak kapasitedeki jeneratörlerin 15 bin Euro değerinde olduğunu kaydeden Bükülmez, şöyle devam etti:

Marketlerin işini görecek jeneratörler 15-20 bin Euro tutarındadır. Bizim bu rakamı ödeyecek gücümüz yoktur. Zaten her ay Elektrik Kurumu’na 60 bin TL tutarında fatura ödemesi yapıyorum. Ancak hizmet alamıyorum. Kurum ıslah edilmelidir, artık halka düzgün hizmet veremiyor.”

Birlik Başkanı Bükülmez, güneş enerjisi sistemini kurmak istediğini ancak izin alamadığını belirterek, “Madem hizmet veremiyorlar o zaman güneş enerjisi kurulumlarının önünü açsınlar. Ancak talep edenlere zorluk çıkarıyorlar. Çünkü halk güneş enerjisine geçerse Kıb-Tek’e olan ihtiyaç azalacak. Bunu bildikleri için de izin vermiyorlar” dedi.

İki bölgede elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde bulunan Adem Kaner ve Califorian Restorant bölgesine elektrik verilemeyecek.

Gazimağusa’da ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesilecek. Elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar:

“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat ve bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları."