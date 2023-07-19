Özgürlüğün 49’uncu yılı 

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

20 Temmuz Perşembe Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı'nın duyurduğu programa göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Solo Türk ve Şafak Nöbeti

Kutlamalar çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi, Solo Türk gösterisi yapılacak ve Şafak Nöbeti tutulacak.

Solo Türk gösterisi bugün saat 19.00’da Girne’deki Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda ise saat 22.00 itibarıyla Şafak Nöbeti tutulacak.

Bugünkü törenler…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, bugün Boğaz Şehitliği’nde saat 17.30’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erecek.

Bu törenin ardından saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören başlayacak.

Törende, Anıt’a çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören ise saat 18.30’da yapılacak.

Lefkoşa’daki törene Erdoğan da katılacak

20 Temmuz Perşembe günü saat 17.45’te Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak.

Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmigeçit Töreni ise saat 18.00’de başlayacak.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

Hangi bölgelerde tören var?

Öte yandan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da, İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 09.30’da başlayacak.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de, Müze önündeki tören saat 11.15’te başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Geçitkale’deki tören saat 09.00’da Kasaba Meydanı’nda yer alacak.

Mehmetçik Atatürk Anıtı önündeki tören de saat 09.00’da başlayacak.

20 Temmuz'da Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören ise saat 09.00’da başlayacak.

