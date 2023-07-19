Büyük moral oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde 2022 yılı Kasım ayında hizmete giren Çocuk Acil Servisi’nde tedavi gören çocuklar için motivasyon etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, doktorlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Renkli balonlarla süslenen Acil Serviste animatörler çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “çocukların yüzü hep gülsün” diye çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Çağdaş dünyada olduğu gibi KKTC’de de Çocuk Acil Servisi’ni hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, güçlü doktor kadrosuyla çocuklara hizmet verildiğini belirtti.

Ailelerin, çocuklara verilen sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, “Ailelerin güzel ve memnuniyet dolu duygularına vesile olan Başhekime, Başhemşireye, Çocuk Servisi Klinik Şefine, Çocuk Servisinde; yoğun bakımda, yeni doğan servisinde, çocuk acil servisinde görev yapan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize yürekten teşekkür ediyorum, hepsini kutluyorum. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çocuk Acil Servisi bölümünde, çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk enfeksiyon uzmanı, yeni doğan uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, çocuk yoğun bakım uzmanı, gelişimsel pediatri uzmanı, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk immunolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk nöroloji uzmanlarının görev yaptığını belirterek, hepsine teşekkür etti.