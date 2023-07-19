Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi himayelerinde, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen, “20 Temmuz’da 20 Hamle” satranç turnuvası önceki gün tamamlandı.

Törende; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Küçükler, Yıldızlar, kadınlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kimler ödül aldı?

Küçükler kategorisinde, Salih Ismayılov birinci, Niyazi Akçın ikinci, Doğa Özada üçüncülüğü kazanırken. Osman Tan Türe dördüncü, Yankı Şah beşinci, Hasan Borakan altıncı oldu.

Yıldızlar kategorisinde, Doruk İlhan birinci, Demir İlhan ikinci, Türker Doğramacı üçüncü, Erol Borucu dördüncü, Hüseyin Sarıkaya beşinci, Direnç Eğitmen altıncı oldu.

Kadınlar kategorisinde, Arya Emin birinci, Alya Volkan ikinci, Laren Volkan üçüncü, Onur Tanur Türe dördüncü, Hayal Alır Beşinci, Pelin Bayırbaşı altıncı olurken, Büyükler kategorisinde Esat Uluç birinci, Ege Üntel ikinci, Kemal Emin üçüncü, Sonat Üntel dördüncü, Murat Doğramacı beşinci ve Hilmi Öksüz altıncı oldu.

