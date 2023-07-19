Engel mi var?

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta üretim yetersizliği, santrallerde yaşanan arızalar veya yakıt eksikliğinde dolayı belirli aralıklara elektrik krizi yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında artan enerji kullanımı nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, çareyi dönüşümlü kesintilerde buluyor ya da Güney Kıbrıs’tan enerji satın alıyor. Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabloyla elektrik getirilmesi kapsamında dün mutabakat imzalarken, projenin hayata geçmesi için uzun bir süre gerekiyor.

Bu da Kuzey Kıbrıs’ın uzun bir süre daha enerji sıkıntısı yaşayacağını gösteriyor. İşte bu sıkıntıları gören ve çözüm üretmek isteyen KKTC’nin eski Çalışma bakanlarından işadamı Hasan Özbaflı, Karadeniz Holding’e bağlı gemilerle ülkenin elektrik sorununu çözmek için büyük çaba sarf etti ancak daha ucuza elde edilecek enerjiyle ilgili ne yazık ki yetkililer bir adım atmadı.

Uğraştım ama olmadı

Diyalog’a konuşan Hasan Özbaflı, Karadeniz Holding’e bağlı gemilerle ülkenin enerji sorununu çözmek için büyük çaba sarf ettiğini, fakat başarılı olamadığını söyledi. Özbaflı “Karadeniz Holding’in KKTC’ye ihtiyacı yoktur ve buradan bir beklentileri de yoktur” diyerek, Afrika, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine elektrik sağlayan bir kuruluşu adaya getiremediğimiz için ülkenin enerji konusunda kaos yaşadığına dikkat çekti.

Özbafllı şunları söyledi:

“Yaptığım araştırmalarda Karpowership Yüzer santrallarının Dünya çapındaki başarısını keşfederek, ülkemizdeki enerji sorununun çözülmesi konusunda yardım etmek istedim. Adı geçen firma isteğime olumlu yanıt verdi ve beni tek yetkili bölge temsilcisi olarak atadı.

Karadeniz Holding birçok Afrika, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine elektrik sağlamaktadır. KKTC piyasasının onlar için cezbedici yanı yoktur. Benim sürekli telkinlerim üzerine prestij amaçlı ülkemize gelmeyi kabul ettiler.

Onlar ikna olduktan sonra zamanın Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı'ya başvurdum. Bakan büyük bir olgunluk içinde ilgili firmayı hem görüşmeye davet etti, hem de defalarca ziyaret ederek anlaşma sağladı ve sonuçta uzun çalışmalardan sonra 50 MW'lık bir alım için ihale hazırladı. Ancak Sn. Arıklı'nın Bakanlıktaki ömrü yetmediği için proje başlayamadı.

Gelen hükümet gerekli ciddiyeti göstermediği için hem Rum'un dilencisi olduk, hem de halkımız büyük bir kaosa itildi.

O zamanlar Sn. Arıklı'nın anlaştığı rakam 7.35 dolar cent /KWh idi. Yani Kıb-Tek maliyetinin yarısı. Proje başlamış olsa idi Kıb-Tek yakıt sorunu, tamirat ve yedek parça dalavereleri ve ihale düzenbazlıklarından kurtulmuş olacaktı. Çünkü Karpowership kendi yakıtını temin ediyor.

Karadeniz Holdingin Kıb-Tek üzerinde hiçbir iddiası yoktur. Amaç sadece eksiğimizi tamamlamaktır. İhtiyacımız ne ise ve istediğimiz süre için enerji temin etmektir. Dünya genelinde büyük bir enerji açığı vardır ve Karpowership gemilerine talep büyüktür.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023, 09:59