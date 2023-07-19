Proje ileride

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda, Türkiye ile KKTC arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik (Türkiye'den kablo bağlantısıyla KKTC'ye elektrik ulaştırma) projesine yönelik devletlerarası mutabakat metnine de imza konuldu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, 20 Temmuz’da açılması planlanan yeni Ercan Havalimanı’na yönelik son hazırlıklar ve çift yönlü kablo ile Türkiye ile KKTC arasında kurulacak elektrik iletim projesi ele alındı. Yapılan görüşmelerin sonunda Türkiye ile KKTC arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletlerarası mutabakat metnine de imza konuldu.

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz arasındaki görüşmede aynı zamanda, Maraş Sosyal Konut Projeleri, 500 Yataklı yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, Girne Hastanesi, Güzelyurt Hastanesi, Pamuklu, Lapta Sağlık Merkezi projeleri, Devlet Su İşleri’nin halen yürütmekte olduğu su projeleri ve devam eden karayolu projeleri de ele alındı.