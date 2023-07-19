Vade süresi 93 gün

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla 16 milyon 600 bin Dolar ve 2 milyon 500 bin Euro daha borçlandı. DİBS İhale sonuçları KKTC Merkez Bankası sayfasında yayımlandı. Yayımlanan ihale sonuçlarına göre; alınan borç için 93 gün vade süresi verildi. Dolar bazında borçlanma yüzde 5,45, Euro bazında borçlanma ise yüzde 3.97 faiz oranıyla gerçekleşti.

Hükümetin borçlanmasına ilk tepki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’dan geldi. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Barçın, hükümetin neden borçlandığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Barçın’ın açıklaması şu şekilde:

Hükümet neden 16 milyon 660 bin Dolar ve 2 milyon 500 Euro borçlandı açıklasın.

Bütçe verileri ortada.

TC'den askeri harcamalar için bir kuruş para gelmedi ve yerel gelirlerimiz ile 730 milyon TL askeri harcamalar için ödeme yapıldı buna karşın bütçe açığı ise eksi 212 milyon TL.

Maliye Bakanlığı çıktığı ihale sonucunda yüzde 5.45 faiz ile 16 milyon 660 Bin Dolar, yüzde 3.97 faiz ile de 2 milyon 500 Bin Euro borçlanıyor.

Ne bütçe rakamları ne borçlanma miktarları hiçbir ekonomik akla sığmıyor, açıklama yapan ise hiç yok, bulmaca gibi elimizdeki veriler ile ülke bütçesini yorumlamaya çalışıyoruz.

Peki Ek Bütçe yapılacak mı? Bu ek bütçeden Belediyelere de pay verilecek mi? Yoksa belediyelere aktarılan kaynak külfet mi görülüyor? Tam bir UBP mantığı işte.”