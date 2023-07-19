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Başarıya tam destek

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İŞAD, 20 Temmuz Fen Lisesi okul birincisi Esma Yazan’a ödül verdi

Başarıya tam destek
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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), 20 Temmuz Fen Lisesi 2023 yılı okul birincisi Esma Yazan’a başarı destek ödülü verdi. Öğrenciye ödülü, İŞAD Yönetimi adına Başkan Enver Mamülcü ve Asbaşkan Ali İhsan Çevik tarafından takdim edildi.
Açıklamada, “Memleketimizin gelecekteki gerçek sahiplerinin, yani çocuklarımızın her platformda yanında olduğumuzu belirten nişanımızı takıyor, başarının her daim yanında olmaya devam ediyoruz” denildi.
 

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