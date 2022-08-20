Çetenin 2 üyesi sorgulanıyor

Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan kişileri Avrupa vaadiyle kandırıp KKTC’ye getiren ve burada çeşitli üniversitelere kayıtlarını yaptıran ‘insan kaçakçılığı’ çetesinin 2 üyesi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, 2 zanlı ve çete üyesi 8 kişinin 2021-2022 eğitim yılı için 322 Bangladeş uyruklu şahsı kaydettiklerini tespit etti. Kayıt yaptıran 322 kişinin okula gitmedikleri, 22’sinin çeşitli suçlara karıştığı belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların, 2022 yılı Ocak ayında Bangladeş uyruklu Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı Avrupa’ya götürecekleri vaadiyle toplam 12 bin Euro karşılığında KKTC'ye getirdiklerini söyledi. Polis, zanlının Bangladeş’ten getirdikleri Abdul Muhit ile Abdus Suban’ı çeşitli eğitim kurumlarına kaydettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 1 Ağustos 2022 tarihinde Muhit ile Suban’ı güneye geçmeleri için Yiğitler Burcu bölgesine götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlıların bu işin için ise toplam 300 Euro para aldıklarını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların 2021-2022 eğitim yılı için 5 farklı eğitim kurumuna 322 Bangladeş uyruklu şahsı kaydettiklerini; hiçbirinin eğitime devam etmediğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, 322 kişiden 22’sinin çeşitli suçlardan cezaevine gönderildiğini açıkladı. Polis, suçla bağlantılı 8 isim daha tespit ettiklerini ve bu şahısların arandığını açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.