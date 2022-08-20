Artık görmüyor

Lefkoşa’da emlakçı ve kiracı arasında meydana gelen kavgada Nijeryalı öğrencinin gözüne ciddi şekilde zarar veren Muhammed Tapınç ile suç ortağı Hasan Tapınç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların Boris Ndip Takang’ın sağ gözüne delici alet sapladıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Tapınç’ın, 15 Ağustos 2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 17 numaralı dairesinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu Boris Ndip Takang’ı ciddi şekilde darp ettiğini, sağ gözüne delici alet saplayıp kör olmasına neden olduğunu açıkladı.

Boris ciddi operasyonlar geçirdi

Polis, Boris Ndip Takang’ın aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığını, ciddi operasyonlar geçirdiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu olayda azmettirici rolü olduğu belirlenen Hasan Tapınç’ın da yakalandığını açıkladı.

Delici alet ortada yok

Olayda kullanılan delici aletin henüz bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç’ın 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen Muhammed Tapınç ile suç ortağı Hasan Tapınç’ın 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme haklarında vahim zarar ve ciddi darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

