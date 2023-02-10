Suya da izin yok

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’ın, deprem bölesine yardım ekibi göndermesine karşı çıkan KKTC yönetimi, dün gece Ledra Palace sınır kapısına 3 palet dolusu su getiren Rumlara izin vermedi. Bu durum, yardım kampanyasına öncülük eden grup üyeleri arasında üzüntü yarattı.

Sınır kapısında Diyalog muhabirine konuşan Rumlar “acınız acımızdır” diyerek, deprem bölgesine su ve gıda yardımı yapmak istediklerini söyledi.

Gönüllüler tarafından hazırlanan 3 palette 3 bin adet su olduğunu belirten grup sözcüsü Andromachi Sophicleus “Türk polisi toplu yardım yapamayacağımızı belirtince, çok sayıda arkadaş bunları kolilerle geçirmeye başladı” dedi.

Kıbrıslı Rumların sınır kapısına getirdiği sular, Kıbrıslı Türklerin yardımıyla ikişer koli halinde her seferinde kimlik kartı ile giriş çıkış yapılarak elde taşındı.

Sophicleus: Acınız acımızdır

İki toplumun iş birliğine öncülük eden Andromachi Sophicleus yaptığı açıklamada acının ortak olduğunu ve yapılan bir desteğin önünde engel olmaması gerektiği ifade etti.

“Türkiye’de yaşananların acısını Kıbrıs’taki herkes yaşıyor. Bu aynı zamanda bizim acımızdır” diyen Sophicleus, Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yardım organizasyonuna eşlik eden Evrim Benzetsel ise “bu afet hem Türkiyeli kardeşlerimizi hem de orada bulunan evlatlarımızı vurdu ve hepimiz zor günler yaşıyoruz” dedi. Güneyden yapılan yardımların bir kamyon ile beş dakikada alınabileceğini söyleyen Benzetsel, neden izin verilmediğini ve neden yapılan bir yardımın önünde engel olunduğuna anlam veremediğini söyledi.

Benzetsel şunları kaydetti:

“Organize bir yardımın kabul edilmeyeceğini söylediler. Bizler de burada her bireyin güneyden geçirebileceği hakkı olan miktarda suyu kimlik kartlarımızla giriş çıkış yaparak Kıbrıs’ın kuzeyine geçirdik ve yardım merkezlerine taşıdık. Onların da kolileri Türkiye’ye sevk etmelerini istedik.”