Hepsi göreve hazır

Abdullah SUİÇMEZ

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 özel harekat polisi görevlendirildi. Deprem bölgesine önceki gün hareket eden 10 itfaiye personelinin ardından, dün de Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı 25 personel Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Ercan Havalimanından Adıyaman'a hareket etti.

Bu arada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından Deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR ( Doğal Afet Yardım ) timi ,10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi önceki gece yarısı Deep Karpaz gemisi ile Gazimağusa limanından İskenderun'a hareket etti.

Timler, dün öğle saatlerinde İskenderun limanına vardı.

GKK tarafından yapılan açıklamada, toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi deprem bölgesinde görev yapmak üzere Antakya' ya intikale başladı.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 10 İtfaiye Personeli görevlendirildi. Ekip önceki akşam deprem bölgesine gitmek amacıyla Gazimağusa Limanından ayrıldı.



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Deprem bölgesine yardım amacıyla Türkiye’ye giden belediye başkanları ve beraberlerindeki ekip, İskenderun Limanı’na vardı

Çalışma alanı Antakya

Deprem bölgesine yardım amacıyla Türkiye’ye giden belediye başkanları, İskenderun Limanı’na varmalarının ardından açıklama yaptı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu konuşmasında, özel sektör temsilcileri, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve askeri yetkililerle koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirleterek, çalışma alanlarının muhtemelen Antakya olacağını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, havanın iyi olmasının birilerinin kurtarılması açısından ümit verici olduğunu söyledi. Şenkul, Türkiye’ye gelmelerinin de bir amacı olmuş olacağını da kaydetti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, “Birlik olma zamanıdır, güçlü bir ekiple geldik, elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yardım çalışması, Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, AFAD ve Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda yürütülüyor.

Yardım ekibi İskenderun Limanı’nda, Kırklareli Valisi Birol Ekici tarafından karşılandı.

Gazimağusa Limanında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iş araçlarının AFAD’ın koordinasyonunda uygun görülen bölgelerde çalışmalara katılacağını vurgulamıştı. Ataoğlu, “Türkiye ile dayanışma içindeyiz” demişti.