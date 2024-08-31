353 sürücüye ceza yazıldı

Trafik ekipler önceki gece ülke genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 2 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis, denetlediği sürücülerden suç işlediğini tespit ettiği 353 kişiyi rapor etti. Denetimlerde ayrıca 2 sürücü tutuklanırken, 31 aracın trafiğe çıkışına yasak getirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada denetimlerde 2 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 353 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi.

Açıklamada trafik suçları şu şekilde verildi:

“155 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 49 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak,2 trafik ışıklarına uymamak, 2 tehlikeli yük taşımak,1 tehlikeli sürüş yapmak, 102 diğer trafik suçları.”

