Arı Kovanı’nın miniklerinden öğretmenler için övgü dolu sözler

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda öğretmenler günü coşkuyla kutlandı. Öğretmenleri için şiirler okuyan miniklerin güzel sözleri, öğretmenlere de duygulu anlar yaşattı.

Okul direktörü Esra Tülek yaptığı açıklamada, çocukların eğitiminde öğretmenlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Elimden gelenin en iyisini yapmam için bana sürekli ilham verdiğiniz için size minnettarım yavrularım.

Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.”