24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Öğretmenler günü dolayısıyla törenler düzenlendi. İlk tören, Lefkoşa Girne Kapısı’nda, Atatürk Anıtı’nda düzenlendi. İkinci törenin düzenlendiği Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde emekli öğretmenlere plaket sunuldu. Törende yapılan konuşmalarda öğretmenlik mesleğinin sevgiyle yapılabilen kutsal bir meslek olduğu vurgulandı.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık yetkilileriyle Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri katıldı.

Törende Anıt’a çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin hazırladığı videonun gösterimiyle devam etti.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Selma Eylem ve emekli öğretmenler adına Latife Çobanoğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 24 Kasım 2019 tarihi itibarıyla 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere plaket sunuldu.

Tatar: En değerli kişiler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk’ün Başöğretmenliği aldığı gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, ilkokul günlerinde kendisine vatan sevgisi aşılayan öğretmenlerini saygıyla andı.

Öğretmenlerin çocukları yetiştiren en değerli kişiler olduğunu belirten Tatar, siyaseti bir kenara bırakarak, çocuklara yurt, vatan sevgisi ve çağdaş dünya değerlerini aşılaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, toplumun geleceği ve geçmişinde öğretmenlerin katkısı bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin pandemi döneminde de fedakârlıklarda bulunduğunu anımsattı.

Tatar, “Devleti ileri taşıma noktasında öğretmenlerin kendilerine düşeni geçmişte olduğu gibi şimdi de yapacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Çavuşoğlu: Öğretmenlerimle gurur duyuyorum

Bakan Çavuşoğlu, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu olmayı, devlet ve vatanı sevmeyi öğretmenlerinden öğrendiğini, öğretmenleriyle gurur duyduğunu söyledi.

Öğretmenlerin milli mücadeleye de büyük katkılar yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, gece nöbet tutan öğretmenlerin gündüz de öğretmenlik görevlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, pandemide de öğretmenlerin ülke için katkılar yaptığını, maske, dezenfektan ve kolonya ürettiklerini, halka umut olduklarını vurguladı.

KKTC’nin demokratik yapısı içinde farklı fikirler olacağını, buna empati yapmayı öğrenmek gerektiğini, ülkenin kuruluşunda demokrasi, barış, hürriyet olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sendikanın böylesi bir günde darbeden bahsetmesine eleştirilerde bulundu.

Eylem: Eğitim için mücadele

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem konuşmasında, Türkiye’de 12 Eylül 1980’de yapılan darbenin ardından öğretmenlerin birçok hakkının ellerinden alındığını, ardından Atatürk'e Başöğretmenlik verilen gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü ilan edildiğini söyleyerek, günün öğretmenlerin hak ve özgürlükleri ile laik, bilimsel eğitim için mücadele anlamı taşıdığını belirtti.

Çobanoğlu: Gelecek sizin eseriniz olacak

Emekli öğretmen Latife Çobanoğlu ise 39 yıl öğretmenliğin ardından emekli olduğunu, meslek yaşamı boyunca her 24 Kasım’da öğrencilerinin ellerinde çiçekler, katıksız sevgisiyle karşılandığını, bunun sahiplenme ve sorumluluk duygusunu daha da artırdığını söyledi.

Çobanoğlu, görev süresi boyunca görev ve sorumluluk duygusunu her zaman taşıdığını söyleyerek, eğitimine katkı sağladığı öğrencilerinin başarılarını gururla izlediğini kaydetti.

Konuşmasında genç meslektaşlarına ve öğretmenlik mesleğini seçmeyi düşünen gençlere tavsiyeler veren Çobanoğlu, öğretmenlik mesleğinin sevgiyle yapılabilen kutsal bir meslek olduğunu, özveri ve fedakarlık gerektirdiğini söyleyerek, “Gelecek sizin eseriniz olacaktır” dedi.