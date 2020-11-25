Sadıkoğlu, Özçınar ve Güngördü öğretmenleri ziyaret ederek, günlerini kutladı

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret edip, öğretmenlere çiçek sundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, emekli öğretmenleri evinde ziyaret ederek, günlerini kutladı.

İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenler onuruna her yıl 24 Kasım’da yemek düzenleyen İskele Belediyesi, bu yıl pandemi dolayısı ile bu etkinliğini gerçekleştiremedi ve bunun yerine bu yıl tüm öğretmenlere çiçek hediye etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ile İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz yıl eğitim vermeye başlayan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki öğretmenleri ziyaret ederek, çiçekleri takdim ederken, diğer tüm okullardaki öğretmenlere çiçekleri de İskele Belediyesi tarafından ulaştırıldı.

Açıklamaya göre; İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nun İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’ndaki öğretmenleri ziyaret etmesi ile başlayan Öğretmenler Günü kutlaması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’ndaki öğretmenleri ziyareti ile devam etti.

Yuvam Anakucağı’nı ziyareti sırasında görevli öğretmen tarafından, pandemi önlemleri çerçevesinde ateşi ölçülerek içeriye alınan Başkan Sadıkoğlu, uygulamadan dolayı da öğretmenleri ayrıca tebrik etti.

Öte yandan İskele Belediyesi, belediye sınırlarındaki tüm okullarda eğitim veren öğretmenlere de Sadıkoğlu’nun mesajlarıyla birlikte karanfil ulaştırdı.

Özçınar: Öğretmenler bir ışıktır

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı okulları ziyaret etti. Belediyeden verilen bilgiye göre; Özçınar, ziyaretinde çocukların eğitiminde ve yetişmesinde öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu kaydederek, “Gelecek nesilleri özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler eğitim alanında bir ışıktır” dedi.

Güngördü emekli öğretmenleri ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri evinde ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.

Güngördü, öğretmenlere çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre; Güngördü, görevde olan ve emekli olan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayıp sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diledi. Girne Belediyesi Sosyal İşler bölümü personeli de Girne’deki okulları gezerek çiçek takdim ettiler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.