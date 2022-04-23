Büyük coşku yaşandı

Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Necati Taşkın İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Okuldaki kapalı spor salonunda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özenle hazırlanan öğrencilerin gösterileri büyük alkış aldı.

Okul idaresi, öğretmenler ve velilerinde hazır bulunduğu programda Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okul müdürü Feray Konti, tüm öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevgiyle kutladı.

Okul idaresi bu güzel günün mimarı olan tüm öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Şiir ve muhteşem dans gösterileriyle töreni renklendiren öğrenciler ve onları izleyen ailelerinin mutluluğu görülmeye değerdi…