Bayram tadında kutlama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ada genelinde olduğu gibi İskele’de de coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan’a özel Çocuk Şöleni düzenleyen İskele Belediyesi 800’e yakın çocuğun keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Lunaparka ücretsiz girişin sağlandığı şölende çocuklara dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Balonların da dağıtıldığı şölende yüz boyama etkinliği yapıldı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu hatıra panosu önünde fotoğraflar çektirildi.

İskele Belediyesi sınırlarında bulunan Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Aygün Anaokulu, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı ve Ötüken Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklara yönelik düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şöleni’ne İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

