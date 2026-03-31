Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Zekiye Akarsular (Lefke-Gaziveren)

“Çözüm konusunda bir umudum yok, bence çözüm olmaz. Cumhurbaşkanımız değişti ona güvenimiz sonsuzdur. Ancak bazı konular vardır ki; tek başına bir Cumhurbaşkanı da çözemez, bu da öyle bir konu… En güvendiğim kurumlar Cumhurbaşkanlığı, Polisimiz ve Vakıflar İdaresi’dir. Kişiler olarak da güvendiğim isimler; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Vakıflar İdaresi Başkanı Selahaddin Bayırkan’dır.”

Hüseyin Eminoğlu (Lefkoşa-Kafesli)

“1960 yılından beridir Kıbrıs sorununu takip ediyorum ve hala daha umutluyum. Umutlu olmazsak gelecek nesiller bize lanet okuyabilir, 72 yaşındayım ve hala umudumu yitirmedim. Bir çözüm olmasını canı gönülden istiyorum ve bıkmadan usanmadan bekleyeceğim yoksa torunlarımıza nasıl hesap vereceğiz? Güvendiğim kurumlar arasında ise Savcılık, Polis ve Sivil Savunma var. Kişilerde ise Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban var.”

Nesrin Güvener (Lefkoşa-Kızılay Mahallesi)

“Kıbrıs sorunu çerçevesinde inşallah bir çözüm olacak. Olacağına dair umudum var. En çok güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, Diyalog Gazetesi ve Kıbrıs Gazetesi’dir. En çok güvendiğim kişiler de bu kurumların başındaki isimler olan: Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Tümerkan’dır.”

İsmail Çavdar (İskele-Ardahan Köyü)

“Kıbrıs konusunun çözümüne yönelik bir inancım yok, kalmadı. Çok zor bir iştir, çözüm olmaz kısacası. Güvendiğim kurumlar güvenlik, enerji ve telekomünikasyon alanlarındaki bütün kurumlar. Kişilerde en çok güvendiğim isimler; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’dur.”

Hamdi Kaya (İskele-Aygün Köyü)

“Ne umudum ne güvenim var. Bu düzen ve sistem içinde neye kime nasıl güveneyim. Koca ülkede tek güvendiğim isim var o da doğru haberciliği ile tarafsız yayıncılığı ile bizi anlayan, doğru konuşan, yalan söylemeyen en dürüst şekilde görevini yapıp yalnızca doğruları konuşan Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Halil Dağseverler (Gazimağusa-Beyarmudu Köyü)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum var henüz yitirmedim inşallah bir çözüm olur da görürüz. En güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse Sivil Savunma, Cumhurbaşkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü. Yani kişileri söylemem gerekirse; Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer.”

Serkan Poyrazlı ( Geçitkale-Çınarlı Köyü)

“Kıbrıs sorunu konusunda çözüm olsun olmasın hangisi bizim için daha hayırlısı ise o olsun. Hayırlı olan ne ise o olsun özetle. En güvendiğim kurumlar; Sivil Savunma, Polis Genel Müdürlüğü ve Askerimizdir. Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü en güvendiğim kişilerdir.”

Aziz Cicibaba (Girne-Alsancak Yayla Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü yıllardır aynı yerinde duruyor. Şimdilik geleceğe dair bir ışık göremiyorum. Ülkede en çok güvendiğim kurumlar; Polisimiz, Asker ve Mücahitlerimiz ve tabi ki Diyalog Gazetesi’dir. Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar en güvendiğim isimler arasındadır.”

Besim Tarancı (Girne Alsancak Yeşilova Mah.)

“Çözüme yönelik hiç umut yok bence. Şu anda Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir umudum olmadığını söyleyebilirim. Güvendiğim kurumlar; Polis, Cumhurbaşkanlığı ve askerimizdir. Kişilerde de Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman güvendiğim iki kişidir.”

Ayşe Sütçüoğlu Serhat ( Lefkoşa-K.Kaymaklı Mah.)

“Çözüm konusunda artık bir umudum kalmadı. Güvenimde kalmadı. Bu kadar çabayı görüp sonunda bir şey olmadığını görünce canı sıkılır insanın o yüzden bir umudum kalmadı. Güvenecek kurum bulmanın da zor olduğu dönemden geçerken Polisimiz ve Sivil Savunma’ya güvenirim. Kişilerde ise Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’ı söyleyebilirim. Hükümete ise hiç güvenim yoktur.”

Salih Erel (Gazimağusa -Dörtyol Köyü)

“Vallahi 51 yaşındayım, çözüm konusunda 55 yıl oldu hala daha bir şey olmadı. Rumlar istediği gibi kuzeye geçebiliyor ama biz Türkiye kökenli olanlar kaç yıl burada yaşasak da geçemiyoruz. Devletlerarası bir anlaşma olabilir belki ama bu şekilde çok zor, umudum yok. En güvendiğim kurumlar; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı’dır. En güvendiğim kişilerde bu kurumların başında olan; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri geliyor.”

Özgür Tepeli (Gazimağusa-Serdarlı-Ergenekon Köyü)

“Kıbrıs sorunu konusunda söyleyebileceğim tek şey çözülmesinden yanadır. En güvendiğim kurumlar arasında, Sivil Savunma Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Mahkemeler vardır. Kişilerde ise en güvendiklerim, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’dır.”

Güner Sergil ( Lefke-Yedidalga)

“Kıbrıs sorunu konusunda güneyde bence iyi niyet yoktur o yüzden çözülemiyor. Çok yorum da yapmak istemem ama orada da iyi niyet olursa çözülebilir. En çok güvendiğim kurumlar arasında, Asker, Polis ve Cengiz Topel Hastanesi vardır. Kişilerde de en güvendiklerim Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Cengiz Topel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Latif Abbasoğlu’dur.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026, 10:00