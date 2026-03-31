İzmir yerine cezaevi

Ercan Havalimanı’nda İzmir’e sefer yapacak uçağı beklerken bir şişe viski içen İ.D. sarhoş bir şekilde uçağa binince taşkınlık çıkardı. Alkol etkisi altında rahatsız edici davranışlar sergileyen zanlı, Ercan Güvenlik Amirliği’nde görevli iki polis tarafından uçaktan indirilmek istendi. Ancak zanlı polislere küfürler yağdırıp, onları iterek, görevlerini yapmalarını engelledi. Orantılı güç kullanılarak tutuklanan zanlı “polisi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık ile itale-i lisan” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verirken, duruşmada söz alan İ.D., “arkadaşıma içki almıştım. Uçağa almazlar diye hepsini içtim” dedi.

Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 20.10 raddelerinde, Ercan-İzmir seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı içerisinde bulunan zanlının, nefesinde 214 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada, ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallayıp yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık çıkardığını aktardı. Polis, zanlının uçaktan indirilmek istendiği sırada, Ercan Güvenlik Amirliği’nde görevli iki polise hitaben yüksek sesle küfür ettiğini ve akabinde polislerin yaka kısımlarından tutup geriye doğru itmek suretiyle darp edip görevlerinden men ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, akabinde başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeden bir gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ifadelerin alındığını ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin temin edilerek incelendiğini ifade etti.

Polis, zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu ve mevcut turist vizesinin 30 Mart tarihinde sona erdiğini belirterek, yargılanıncaya değin tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Söz alan zanlı İ.D. arkadaşına almak üzere aldığı alkollü içkinin uçağa kabul edilmeyeceğini öğrenmesi üzerine uçuş saatine kadar söz konusu içkileri tükettiğini beyan etti. Polisleri darp etmediğini ileri süren zanlı, alkollü şekilde sergilediği davranışlardan ötürü pişman olduğunu ifade ederek mahkemeden affını ve kendisine bir şans verilmesini talep etti. KKTC’ye iş kurmak maksadıyla geldiğini, tüm birikimini bu amaç doğrultusunda harcadığını da beyanlarına ekledi.

Mahkeme; zanlının ülkedeki yasal statüsünün sona ermiş olmasını da dikkate alarak, 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

