Böyle mi olmalıydı?

Abdullah SUİÇMEZ

Hükümetin hayat pahalılığı artışlarını 9 ay süreyle dondurma kararının Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi öncesinde gerçekleştirilen eylemde gergin anlar yaşandı. Çok sayıda sendikanın katıldığı eylem sırasında polis, Meclis binasına girişi engellemek için yoğun gayret gösterdi. Zaman zaman göstericilere basınçlı su ve biber gazı sıkıldı. Ortamın gerilmesi sırasında bazı göstericilerin polise taş fırlatması ekranlara yansıdı. Başından yara alan bir polis memuru ayakta tedavi edilerek görevine devam etti. Sendikacılar daha sonra Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Başbakan Üstel’i makamına davet ederek görüş alış verişinde bulundu.

Meclis önünde arbede

Lefkoşa’da hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısına karşı kamuda örgütlü sendikaların başlattığı genel grev kapsamında Cumhuriyet Meclisi önünde geniş katılımlı eylem düzenlendi.

Kentin farklı noktalarında saat 09.00 sıralarında toplanan sendikalar, yürüyüş gerçekleştirerek Meclis önünde bir araya geldi.

Eylemde “hükümet istifa” sloganları atılırken, muhalefet milletvekilleri de alana gelerek eylemcilere destek verdi.

Meclis önünde toplanan kalabalığın polis barikatını aşarak alana girmesiyle birlikte eylemde gerginlik yaşandı.

Polis, kamu düzenini sağlamak amacıyla geniş güvenlik önlemleri alırken, zaman zaman eylemciler ile polis arasında arbede çıktı.

Olayların büyümesi üzerine polis, eylemcilere biber gazı, tazyikli su ve copla müdahalede bulundu. Eylem sırasında atılan taşlar sonucu üç polis yaralandı.

Müdahale sırasında eylemciler de yaralanırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinin de etkilendiği belirtildi.

Eylemcilerin attıkları taşlar itfaiye aracına isabet etti, aracın camı kırıldı.

Alkış tutarak, eylemcilerin yanına gittiler

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP’li vekiller alkış tutarak, eylemcilerin yanına geldi. İncirli, eylemde yaşanan arbedenin büyümesi ve hem eylemciler hem de polislerin yaralanmasının ardından Meclis Genel Kurulu’na girerek yetkililere durumu aktardıklarını açıkladı.

İncirli, yasa tasarısının geri çekilmesini talep ettiklerini, ancak hükümetin bu yönde geri adım atmayacağını kendilerine ilettiğini söyledi. İncirli, hükümetin “biz yaparız olur” anlayışıyla hareket ettiğini savunan İncirli, hükümeti istifaya çağırdı.

Erhürman ile Üstel görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gün boyu yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, akşam saatlerine doğru Başbakan Ünal Üstel’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; görüşmede son gelişmeler ele alındı. Erhürman sendika temsilcileriyle de bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erhürman, kriz dönemlerinde güven, katılımcılık ve kapsayıcılığın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Daha önce benzer dönemlerde hep söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum: Kriz yönetiminin en önemli unsurları güven, katılımcılık ve kapsayıcılıktır. Bunların sağlanamaması krizle mücadeleyi sekteye uğratır ve bunun bedelini tüm toplum öder” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde yaşanan olaylara da değinen Erhürman, yaralanan ve zarar gören polisler ile eylemcilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan gerginliğin tüm taraflar açısından üzücü olduğunu belirtti.

Sınavlar ertelendi

Bu arada sendikaların genel grev kararı nedeniyle dün okullar ve resmi daireler tatil edildi. Grev nedeniyle dün yapılmayan sınavlar 6 Nisan tarihe ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı okullarda bugün yapılması planlanan sınavların da ertelendiğini, gelecek hafta uygun bir ders saatinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakanlık, bugünden itibaren okullarda eğitimin süreceğini bildirdi.

***

Meclis Genel Kurulu dün gece toplanarak hayat pahalılığı yasa tasarısını görüşmeye başladı

Hükümet geri adım atmadı

Eylem sürerken sendikalar ile hükümet arasında gerçekleştirilen görüşmede uzlaşı çıkmaması üzerine

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul'u dün gece toplanarak, hayat pahalılığı yasa tasarısını görüşmeye başladı. Sendika başkanları da toplantıyı takip etmek için Genel Kurul salonunda yer aldı. Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile CTP Milletvekilleri tek tek kürsüye çıkarak, görüşlerini aktardı. Genel kurul toplantısı geç saatlere kadar sürdü. Gazetemiz yayıma hazırlandığında Meclis toplantısı sürüyordu.

****

Sendikaların grevi sürecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümet ile oluşturulan Görüşme Masası’nda herhangi bir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Maviş, gelinen noktada müzakere sürecinin tıkandığını belirterek, sendikaların grevlerine devam edeceğini açıkladı.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, hükümetin kriz yönetiminde sınıfta kaldığını belirterek, özellikle Maliye Bakanlığı’nın uzlaşmaz tutumunu eleştirdi. Sendikaların iyi niyetine rağmen çözüm üretilmediğini vurgulayan Atan, “Sürekli savaş söylemiyle halkın gerçek sorunları örtülüyor” dedi. Atan, eylemlerin süreceğini ve mücadelenin büyüyerek devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026, 10:07