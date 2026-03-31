8 gün daha tutuklu

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından üzerinde ve evinde yapılan aramada hintkeneviri, kokain, hap ve toz maddenin yanı sıra uyuşturucu içiminde kullanılan öğütücü ele geçirilen S.G.A.A. (E-24) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının uyuşturucu temin ettiği şahısların tespiti için cep telefonu görüşmelerinin inceleneceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 26 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli hareketler sergileyen zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta gerçekleştirilen aramada, 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 3 gram kokain, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri ile 200 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan toz bulunduğunu belirtti.

Polis, ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücünün de bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 18 Mart tarihinde bir şahıstan yaklaşık 70 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve 4 adet hap olarak temin ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını kaydetti. Polis, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının cep telefonu görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

