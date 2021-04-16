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Farkındalık yaratıldı

Gazimağusa’da Bedi’s ve Silver Beach arasındaki bir kilometrelik alan temizlendi

Farkındalık yaratıldı
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Çevre Koruma Dairesi’nin çevre temizliği farkındalık faaliyetleri kapsamında Gazimağusa’da Bedi’s ve Silver Beach arasındaki bir kilometrelik alan temizlendi.
Yapılan açıklamaya göre, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlatılan  temizlik çalışmaları kapsamında, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Temiz Ada, Denizler Mavi Kalsın Grubu, Ötüken Muhtarlığı iş birliğinde Silver Beach - Bedi's Beach arasındaki yaklaşık 1 km’lik sahilde temizlik çalışması gerçekleştirildi. 

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Temizlik çalışmasında toplanan çöpler, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından  toplatıldı. 
Öte yandan, Cumhuriyet Parkı’nda da temizlik kampanyası düzenlendi. Organizasyona Lefkoşa ve Girne Birim personeli katıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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