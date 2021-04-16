Üreticiye moral olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Zirai Kalkınma Programı 2021-2022 geçiş dönemi için alınan tedbirlerin hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescil edilmesiyle aynı döneme gelmiş olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Politis gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı’nda önceki gün, Zirai Kalkınma Programı için yapılan tanıtımda konuşan Anastasiadis, hellimin tesciliyle birlikte büyük perspektifler oluştuğunu ve geçiş dönemi eylemleriyle birlikte yeni yatırımlara ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ile üretilen sütün işlenmesine ağırlık verileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, mevcut fonların kullanılmasıyla programın mümkün olan en iyi şekilde değerlendirildiğini ve bunun da, Hükümet’in kırsal kesimde yaşayan kişilerin hayat kalitesinin geliştirilmesiyle kırsal bölgelerin kalkınmasına verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Anastasiadis, 2021-2022 geçiş dönemi için çiftçiliği daha fazla teşvik etmek ve zirai sektörü daha rekabet edilebilir hale getirmeye yönelik inovasyonlar için 97 milyon Euro’luk sübvansiyon verileceğini belirtti.



Zirai Kalkınma Programı’nın, AB Ortak Tarım Politikası çerçevesini takip ettiğini söyleyen Anastasiadis, bu program aracılığıyla zirai üretimin, çevrenin ve çiftçilikle geçinen kesimin destekleneceğini ifade etti.

700 milyon Euro ödenek alındı

Anastasiadis, 2014-2020 Ortak Tarım Politikası çerçevesinde Avrupa kaynakları ile ulusal kaynaklardan 700 milyon ödenek alındığına da işaret etti.

Alithia gazetesi ise, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, 97 milyon Euro’luk sübvansiyonun 64 milyon Euro’sunun AB tarafından, 33 milyon Euro’sunun da ulusal kaynaklardan sağlanacağını söylediğini yazdı.

Kadis, Güney Kıbrıs’taki gençlerle ve gençlik örgütleriyle de istişarelerde bulunduklarını ve zirai sektöre girmek isteyen gençler için bir defaya mahsus 55 bin Euro’luk teşvik verileceğini kaydetti.