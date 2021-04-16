Nisan 2022 tarihi kabul edilemez

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP hükümetinin Ekim 2021 tarihinde erken seçim öngörüsüyle kurulduğunu hatırlatarak, hükümetin her alanda verdiği sözü tutmama alışkanlığını erken seçim konusunda da sürdürdüğünü savundu.

Başbakan Ersan Saner’in seçim için Nisan 2022 tarihinden bahsettiğini kaydeden Özyiğit, TDP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin uygun göreceği en erken tarihte seçim beklediklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Özyiğit, katıldığı bir programda hükümetin icraatları, pandemi süreci, erken seçim ve Kıbrıs konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Halkın, esnafın mağdur olduğunu, işsiz sayısının her geçen gün arttığını, bunlara son olarak bir de döviz artışının eklendiğini, buna karşın hükümet partilerinin aylardır kurultay ve atamalarla uğraştığını savunan Özyiğit, vatandaşların sorunlarına çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine hak budama yoluna gittiğini ileri sürdü.



Ülkede hemen hemen tüm sektörlerin eylem ve grev yaptığını, buna karşın Başbakan’ın başarıdan bahsettiğini belirten Özyiğit, “Madem hükümet başarılı bu kadar eylem niye yapılıyor?” diye sordu.Tüm bunlar yaşanırken hükümetin yapılan önerilere de kulak tıkadığını ifade eden Özyiğit, hükümete çeşitli defalar ilgili tüm örgütleri bir araya getirerek, çalışma yapma ve ortak akılla bu krizden nasıl çıkılabilir onun yollarını birlikte bulma çağrısının yanıtsız kaldığını, “ben yaparım olur” mantığının ısrarla sürdürüldüğünü iddia etti.

“Kontrollü açılım ve sıkı denetim şart”

Cemal Özyiğit, son günlerde artan vakalar karşısında doğal olarak endişelerin de arttığını belirterek, tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Kimsenin yeniden kapanma istemediğini, ancak bunun olmaması için de yapılması gerekenler olduğunu belirten Özyiğit, “Kontrollü açılım ve sıkı denetim şart” dedi.

Elektronik bileklikle evde karantina uygulamasının ekonomik ve sağlık açısından avantajları bulunduğunu ancak bunun sorunsuz uygulanması için etkin denetimin son derecede önemli olduğunu belirten Özyiğit, aksi takdirde kontrolün kaybedilerek bulaş riskinin artacağı, bunun da topluma olumsuz olarak yansıyacağı uyarısında bulundu.