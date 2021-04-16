Eğitim için önce aşı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sendikalar, Sağlık Bakanlığı önünde “Toplum sağlığı için, çocuklarımızın eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli okullar için önce aşı” pankartı açtı.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eylemde yaptığı konuşmada, hükümetin, halkından kopuk ülkeyi yönetmeye çalıştığını savunarak, “Polis değil demokratik bir devlet istiyoruz” dedi. Gökçebel, polisin eylem sırasında aldığı önlemleri eleştirdi.



Gökçebel, Sağlık Bakanlığında özellikle eğitimcilerin aşılanmasını için Sağlık Bakanı, Sağlık Üst Kurul Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın da katılımıyla yapılan toplantıda, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, taşımacıların aşılanabileceğinin söylendiğini, kendilerinin de eylem yapmadan bu söylenene inandıklarını anlattı.Gökçebel, aradan bir buçuk hafta geçtiğini ancak hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, Covid-19 bulaşma ve ölüm oranının varyantlarla yükseldiğini işaret etti.“Biz lütuf istemiyoruz. Eğer dünyada aşılamada eğitim emekçileri ilk üçteyse bunu istiyoruz. Aşılama programına uymanızı bekliyoruz” diyen Gökçebel, “Öğretmene düşmanlığınız ne, niye eğitimi, yüz yüze eğitimi açmıyorsunuz?” diye sordu.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını ifade ederek, sendikalar olarak bu yönde eğitim yılı başında çalışma yaptıklarını anlattı.