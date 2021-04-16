Sahip çıkılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin, Kıbrıslı Türklerin yüzyıllar boyu süren mücadelesinin bir nişanesi olduğunu vurgulayarak, vakıflara sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret etti.

Vakıflar İdaresi yetkililerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlıların adayı fethinin ardından kurdukları ilk müesseselerden birinin Vakıflar İdaresi olduğunu kaydetti.

450’nci yaşını kutlayan Vakıflar İdaresi’nin bugünlere gelmesine katkı koyan, malını mülkünü vakfeden herkese teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, toplumsal dayanışma ve birlik, beraberliğin öneminin altını çizdi.

Vakıfların, toplumsal birlik ve toplumsal manada dayanışma açısından önemli bir misyonu olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, vakıflara sahip çıkılmasının gerekliliğine işaret etti.

Toplum liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ü de konuşmasında yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük’ün, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde, Vakıflar İdaresi’nin Türklerin himayesine geçmesinde büyük emekleri olduğunu anımsattı.

Güney Kıbrıs ve İngiliz Üsler Bölgesi’nde de Vakıflar’ın binlerce dönüm arazisi bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunların hakkını hukukunu korumak bizlerin görevidir. İngiltere Dışişleri Bakanı ve İngiltere’nin AB Bakanı ile görüşmemizde bu konudaki hassasiyetimiz ifade edilmiştir” şeklinde konuşarak, İngiliz Üsler Bölgesi’nde Vakıflar’a ait mülkiyetlerle ilgili muhatabın KKTC yetkilileri olması gerektiğinin altını çizdi.

Vakıflar İdaresi tören düzenledi



Öte yandan İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 65. yıl dönümü anısına Vakıflar İdaresi Genel Merkez binası önünde tören düzenlendi.Törende, saygı duruşunun ardından Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal ile Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter konuşma yaptı.

Benter: 2 bin 200’den fazla vakıf kuruldu

İbrahim Benter konuşmasında, bugün Vakıflar İdaresi’nin kuruluşumun 450 yılı ile Evkaf’ın İngiliz idaresinden Türk idaresine geçişinin 65. yılını kutladıklarını kaydetti.

“Atalarımız 1571’de adayı fethettiğinde ilk yaptıkları iş topluma faydalı olacak hayır kurumlarını yani iyilik kurumları olan vakıfları kurdular” şeklinde konuşan Benter, bu küçük adada “nene ve dedelerin” toplumun her türlü ihtiyacını karşılamak için 2 Bin 200’den fazla vakıf kurduklarını belirtti.

Ataların adada hükümdar olduğu zamanlarda, din, dil, milliyet ve ırk ayrımı yapmadan herkesi adaletle idare ettiklerini dile getiren Benter, Katolik döneminde ibadet hürriyeti olmayan Katolik olmayan Hristiyanlara kilise, okul, ticaret hürriyeti verdiklerini kaydetti.

Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs’ta Vakıflar’ın Türk toplumuna tekrar kazandırılması için yıllarca mücadele veren Dr. Fazı Küçük ve arkadaşlarını saygıyla andı.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal da, Vakıflar’ı kuranların ruhlarının şad olmasını diledi.