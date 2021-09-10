Geliri bağışlanacak

Delirenler Sokak Tiyatrosu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonunda Merkez Lefkoşa’da Asya bebek için sahnelendi.

Oyunun tüm geliri SMA Tip -1 hastası olan Asya Polatlı’nın tedavi masrafları için kullanılacak.

Sağlık Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınan tedbirler ile düzenlenen organizasyon ile sahneye konan Delirenler oyunu sonrasında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Delirenler oyununun yazarı sanatçı Yaşar Ersoy ve Asya bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi adına Tuğçe Koruoğlu birer konuşma yaptı.

Harmancı: Asya’mızı yaşatalım

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Herkes elinden gelen katkıyı koysun ve bu mücadeleyi yükselterek, elbirliği ile Asya’mızı yaşatalım” dedi.

Sanatçı Yaşar Ersoy, oyunun ülkenin dört bir yanını dolaşarak sahneye konduğunu ama bu kez Asya bebeğe yardım amacıyla oynanmasının çok anlamlı bir olay olduğunu vurgulayarak “Umarım Asya bebeğimiz sağlığına kavuşur. Bunun için duyarlı sanatçılar olarak her türlü katkıyı koymaya hazırız. Bu gecenin tüm geliri Asya bebeğe gidecek. Umarım bu mücadele iyi sonuçlanır ve Asya yaşama tutunur” diye konuştu.

Bugüne kadar yapılanlara ve Asya bebek için maddi manevi destek olan herkese teşekkür eden Koruoğlu, Asya için sahne alan Delirenler ekibine ve katılanlara da çok teşekkür etti.



