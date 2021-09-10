Farkındalık artmalı

Avrupa Komisyonu, Dünya Alzheimer Ayı kapsamında Alzheimer Derneği ile Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün katkılarıyla “Alzheimer ile Yaşam” konulu panel ve film gösterimi etkinliği düzenledi.

Alzheimer hastalığının erken teşhisi ile demanslı bireylerin ve kendilerine bakım sağlayan kişilerin yaşam kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği konuları ele alınan panelin ardından “Still Alice/Unutma Beni” filminin gösterimi yapıldı.

Açıklamaya göre panelde, Avrupa Komisyonu’ndan REFORM Genel Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Avrupa Komisyonu, Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü, Hastalıklarla Mücadele Birimi, Politikalar ve Programlama Sorumlusu Tim Raemaekers, Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü, Nörobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Yiolanda Christou, Nöroloji Uzmanı ve Avrupa Nöroloji Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez konuşma yaptı.

Björnsson: Daha iyi hizmetleri savunabiliriz

Avrupa Komisyonu’ndan REFORM Genel Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Avrupa'da Alzheimer ve diğer demans türlerinin yaklaşık 9,8 milyon kişiyi etkilediğini ve bu sayının 2050 yılına kadar yaklaşık 18,8 milyona çıkmasının beklendiğini belirtti.

Björnsson, “Bu etkinlikte olduğu gibi ortaklıklar ve iş birlikleri sayesinde Alzheimer hastalığı hakkında farkındalığı artırmaya devam edebiliriz, aynı şekilde hastalar ve aileleri için de daha iyi bakım ve hizmetleri savunabiliriz” dedi.

Çalışmalar ve projeler anlatıldı

Avrupa Komisyonu, Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü, Hastalıklarla Mücadele Birimi, Politikalar ve Programlama Sorumlusu Tim Raemaekers, AB’nin, yeni Çerçeve Programı ve bu kapsamda yer alan Sağlık Kümesi aracılığı ile araştırma ve yenilik açısından sunulan fırsatlara değinerek yeni teknikler ve ilaçlar konusunda birkaç projeye vurgu yaptı.

Etkinlikte, iki toplumdan nöroloji uzmanları da Alzheimer’in toplumdaki yeriyle ilgili görüşlerini paylaştılar.

Nöroloji Uzmanı ve Avrupa Nöroloji Kurulu Üyesi Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade Çulhaoğlu, Kıbrıs Türk toplumunda Alzheimer ve demanslı bireylerin ve bakıcılarının yaşam kalitelerinin artırılması için neler yapılabileceği konusunda bilgi verdi.

Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü, Nörobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Yiolanda Christou, Kıbrıs’ta Alzheimer ve demans hastalığının erken teşhisi ve yaşam kalitesi konularına değindi.

Etkinlikte son olarak söz alan Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez de dernek olarak Alzheimer ve demans konusunda farkındalık yaratmak ve Alzheimer/Demanslı bireyleri ve bakıcılarını desteklemek için yaptıkları çalışmalara değindi.

Soru-cevap bölümü de vardı

Etkinliğin ilk bölümü, panel moderatörü Avukat Meral Birinci Sonan’ın katılımcılardan gelen soruları konuşmacılara yönlendirdiği soru-cevap bölümünün ardından kendisinin konuyla ilgili genel değerlendirmeleriyle sona erdi.

Panel sonrasında ise Alzheimer ile ilgili insani duyarlılığı artıran ve bu hastalığa karşı farkındalık yaratmak adına gerçek bir öykü etkileyiciliğinde ekranlara yansıtılan ve başrol oyuncusu Julianne Moore'a "Yılın En İyi Kadın Oyuncu" kategorisindeki Academy, Golden Globe ve BAFTA ödüllerini kazandıran “Still Alice/Unutma Beni” filminin gösterimi yapıldı.