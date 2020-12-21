Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği fidan dikme etkinliği yaptı

Amaç bölgeyi yeşillendirmek

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği fidan dikme etkinliği yaptı

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) önceki gün fidan dikme etkinliği yaptı.
Lefkoşa’da Taşkınköy’e yeşil alan kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Lefkoşa Türk Belediyesi de katkı koydu. Sanat Parkı yakınlarındaki bir bölgede gerçekleşen fidan dikimine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da katıldı. Uluçam, fidan dikiminin anlatılması ve yeşil alanın korunması sürecinde yapılması gerekenler konusunda bilgi de verdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İngiltere güzeliydi, şimdi Oxford Üniversitesi’nde...
İngiltere güzeliydi, şimdi Oxford Üniversitesi’nde...
  1. YAŞAM

banner471

banner459

banner474

banner460