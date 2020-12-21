İngiltere güzeliydi, şimdi Oxford Üniversitesi’nde Coronavirüse karşı aşı geliştiriyor

Dünya genelinde 75 milyonu aşkın insanı enfekte eden yeni tip Coronavirüs pandemisine karşın şimdiye kadar, başarılı sonuçlar veren birçok aşı geliştirildi. Bunlardan biri olan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının arkasındaki bilim insanları arasında yer alan Doktor Carina Tyrell’ı ise tipik bilim insanlarından ayıran bir başarı hikayesi var. 2014 İngiltere güzeli seçilen ve o yıl düzenlenen Miss World’de dördüncü seçilen Tyrell, “Doktor olma hayalimden asla vazgeçmedim. Ancak, altı yıl sonra, bu ölçekte küresel bir salgın sırasında aşı arayan bir ekibin parçası olacağımı düşünmezdim” ifadelerini kullandı.

Daily Mail’e konuşan 31 yaşındaki doktor, modellikteki başarısına rağmen asla eğitiminden ve doktor olma hayalinden vazgeçmediğini açıkladı: "Miss World ve Miss England seçilenleri destekliyorum. Miss England yarışmasında jürilik yapmaya devam ediyorum. Ancak, altı yıl sonra, bu ölçekte küresel bir salgın sırasında aşı arayan bir ekibin parçası olacağımı düşünmemiştim” dedi.

Bununla birlikte Tyrell, çocukluk hayalinin sıtma gibi küresel sorunların üstesinden gelmek olduğu söyleyerek, salgının ilk olarak çıktığı zaman Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte çalıştığını açıkladı.