İran füzeleri önlendi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İngiliz savaş uçaklarının, İran füzeleri nedeniyle üslerden müdahalede bulunduğunu doğrularken “önceden haberdar edildik” dedi.

İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından bölgedeki gerginliğin artmasının, krizin geniş bölgeye yayılma olasılığının ve yaşanan gelişmelerin uzantılarının Rum kesimini yoğun bir şekilde meşgul ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Dört Aşamada Teyakkuz” başlıklı haberinde, yaşanan krizin Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akışını artıracağı ve daha fazla baskıya neden olacağının kesin olduğunu kaydetti.

Krizin daha da tırmanması durumunda, Rum kesiminin bölgedeki vatandaşların ülkelerine tahliye edilmeleriyle ilgili güvenli bir merkez olacağını yazan gazete, güvenlik konusunun bir süreden bu yana Rum Yönetimi makamlarını meşgul ettiğini ifade etti.

İngiliz Üsleri konusu ile Güney Kıbrıs’ın da konuya müdahil olduğuna dair bir mesaj verilmemesi için Rum kesiminin bu konuyu diplomatik ve iletişimsel anlamda nasıl ele alacağının denkleme dahil olduğunu da yazan gazete, bunun muhtemelen İran’ın tepkisine neden olacağına işaret etti.

Bu yüzden gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek de Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Rum Yönetiminin bu konuya aktif bir katılımı olmadığı konusunda dün açıklama yaptığını yazan gazete, hükümetin İngiltere tarafından önceden bilgilendirilmediğinin vurgulandığını iletti.

Ulusal Güvenlik Konseyinin bu koşullar altında olağanüstü toplandığını ve toplantıda dört eksene odaklandığını yazan gazete, İngilizlerin Ağrotur Üssünden kalkan uçaklarla krize doğrudan müdahil olmalarının başkanlıkta yapılan durum değerlendirmesinde ele alındığını kaydetti.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yaptığı açıklamada hükümetin İngilizler tarafından önceden bilgilendirilmediğini ve ardından Dışişleri Bakanı Kombos’un İngiliz Dışişleri Bakanıyla temasa geçtiğini ve konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

İkinci eksenin güvenlik konusu olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in gerekli tüm önlemlerin alındığını söylediğini kaydeden gazete, dünkü toplantıda ele alınan üçüncü konunun ise savaş bölgesinde bulunan vatandaşların tahliyesi olduğunu belirtti.