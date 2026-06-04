Bunu da gördük

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, 25 kişiye ait kredi kartı bilgilerinin kullanılarak çok sayıda sahte ferdi kaza sigortası poliçesi düzenlendiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında B.Y. (E-32) ile Y.B. (E-29) tutuklanırken, 4 kişinin arandığı açıklandı.

Mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda yaklaşık 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli banka hesaplarına aktarıldığı ve zanlıların tasarrufuna geçirildiği belirtildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Mali Şube’de görevli polis memuru, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin olguları aktardı.

Polis detayları aktardı

Polis memuru, zanlıların 2026 yılı 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, çeşitli kişilere ait kredi kartı bilgilerini kullanarak henüz sayısı tam olarak belirlenemeyen sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarının tespit edildiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 25 farklı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin kullanıldığının belirlendiğini kaydeden polis, sahte poliçelerin düzenlenmesinin ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak sigorta bedellerinin tahsil edildiğini anlattı.

Polis, yapılan incelemelerde sahte işlemler karşılığında elde edilen toplam 5 milyon 700 bin TL’nin çeşitli bankalara ait hesaplara aktarıldığının ve zanlıların tasarrufuna geçirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların 2 Haziran tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, üzerlerinde bulunan iki cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi.

Uyuşturucu da bulundu

Soruşturma kapsamında zanlıların ikametgahlarında da arama yapıldığını belirten polis, Y.B.’nin evinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 500 miligram ağırlığında olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile bir adet cep telefonu bulunduğunu açıkladı. Polis, söz konusu uyuşturucu maddeyle ilgili incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Bazı belgeler ele geçirildi

Polis memuru, B.Y.’nin ikametgahında yapılan aramada çeşitli belge ve evraklar ele geçirildiğini, ayrıca iş yerinde gerçekleştirilen aramada 49 bin 190 TL nakit para, 40 Euro, 10 Sterlin ve 100 dolar ile soruşturmayla bağlantılı olduğuna inanılan çok sayıda doküman bulunduğunu söyledi. Polis, ele geçirilen belgeler üzerinde yapılan ilk incelemelerde, mail order sistemi aracılığıyla adlarına çekim yapılan kişilere ait bilgilerin yer aldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçlarını kabul eder nitelikte beyanlarda bulunduğunu söyledi. Ancak soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan polis, çok sayıda kişinin tespit edilmesi gerektiğini, adlarına sahte poliçe düzenlenen şahısların belirlenerek ifadelerinin alınacağını, ve ele geçirilen dijital materyaller üzerinde detaylı inceleme yapılacağını ifade etti.

Aranan şahıslar var

Polis, olayla bağlantılı 4 kişini arandığını belirterek, zanlıların iki gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, sahte banka emri düzenleme ve uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026, 10:04