Kutsal görev başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezunları yemin etti.

Açıklamaya göre, Bahar döneminde 8 farklı ülkeden toplamda 26 mezun veren DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin Yemin Töreni, DAÜ Eczacılık Fakültesi açık hava amfisinde gerçekleştirildi.

Törene; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr.Erdal Özcenk, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, öğretim üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından, fakülte birincisi Dr. Öykü Zaimoğulları fakülte yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Yemin töreni, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Çınar Elçi’nin “Pandemi Sonrası Dünya’da Hekimlik” konulu son ders sunumu ile devam etti. Sunumun ardından törene katılan 11 yeni hekim, Prof. Dr. Nahide Gökçora eşliğinde hekimlik yeminlerini yaptılar ve keplerini attılar.

