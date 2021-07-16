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Öğretici bir etkinlik oldu

Girne Belediyesi’nin 8-15 yaş grubu çocuklar için düzenlediği yaz tatili atölyeleri devam ediyor

Öğretici bir etkinlik oldu
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Girne Belediyesi’nin 8-15 yaş grubu çocuklar için düzenlediği yaz tatili atölyeleri, Takı Atölyesiyle devam etti.
Verilen bilgide; Takı Atölyesi sırasında çocuklara ziyarette bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkı sunan çalışmalar okul derslerinde de başarılı olmalarını sağlıyor. Bunun sebebi takı tasarlarken dikkatli çalışmayı öğreniyorlar. Birçok zaman ellerinde bir iş varsa mola vermeden çalışıyorlar” dedi. 

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 11:30
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