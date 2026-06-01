Şarkılarıyla  mest etti

Arabesk müziğin genç ve başarılı isimlerinden Şahin Kendirci, bayramın dördüncü günü Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet sahnesinde ilk kez müzikseverlerle buluştu. Bayramın dördüncü gününde gerçekleşen konser, yoğun ilgi görürken Letafet salonu tamamen doldu.

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla dikkat çeken Şahin Kendirci, konserine “İçim Yanar” parçası ile güçlü bir başlangıç yaptı. İlk şarkısından itibaren dinleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, arabesk müziğin sevilen eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi.

Konser sırasında tüm konukların bayramını kutlayan Kendirci, sahnedeki enerjisi ve etkileyici performansıyla beğeni topladı. Duygusal şarkıları ve güçlü yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir bayram akşamı yaşatan sanatçı, gece boyunca alkışlarla karşılandı.

Bayram akşamına damga vuran konserde, Şahin Kendirci’nin güçlü performansı müzikseverlerden tam not aldı. Merit Park Hotel’de ilk kez sahne alan genç sanatçı, konserinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanarak Letafet sahnesinden uğurlandı.