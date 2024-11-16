Nefesler tutuldu

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’de uçuş ve gösteri yapan Solo Türk, dün öğleden sonra Girne kordonboyunda yaptığı gösteriyle yine binlerce kişiyi büyüledi.

Solo Türk’ü izlemek için yüzlerce vatandaş Girne’ye akın etti, kentin sokakları insan seline döndü, trafik kilitlendi.

Solo Türk’ü, sadece karada değil, denizde de onlarca teknede yerli, yabancı birçok kişi izledi. Tekne ve yatlar Solo Türk gösterisinin yoğunlaştığı kordon boyu yanına demir atarak gösteriyi izledi. Gösteri alkışlar ve tezahüratlarla sona erdi.

Cumhuriyet Şöleni Korteji yapıldı

Öte yandan Girne'de dün Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından “Cumhuriyet Şöleni Korteji” düzenlendi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan kortej saat 14.00’te Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski Girne Belediyesi önünde başlayıp, Atatürk Anıtı’na kadar sürdü.

Katımın yoğun olduğu kortejde, halk dansları ekipleri, İzcilik Federasyonu’na bağlı izciler ve modern dans ekipleri gösteri yaptı.



