Kriz derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Yerli korsan taksicilerden sonra, yabancı uyruklu korsanlar da yolcu taşımacılığı yapıyor. Diyalog muhabirine konuşan Gazimağusa Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Biberoğlu, KKTC Taksiciler Birliği Genel Başkanı Murat Karalar ve Uluslararası Taksiciler Birliği Başkanı Mahmut Coşkun, yetkililerin korsan taşımacılığı önlemesi gerektiğini dile getirdi. Biberoğlu, 2 bin 220 üyenin bulunduğu telegram uygulamasındaki bir grup üzerinde yolcu taşımacılığı yapıldığını ve dakika başı ilan verildiğini açıkladı. Özellikle Rus ve İran uyruklu kişilerin, KKTC ile de yetinmeyip, güneye kadar her yöne kosrsan yolcu taşımacılığı yaptığını belirten Biberoğlu, Gazimağusa’da 215 taksinin bulunduğunu, tüm taksicilerin vergi ödediğini ve masraf yaptığını ve tek bir yolcu bile taşıyamadığını ifade etti. Biberoğlu,“ Korsan taksiciler vergi ödemeden, masraf yapmadan yolcu taşıyor ve yetkililerimiz buna bir türlü dur diyemiyor” şeklinde konuştu.

Mevcut yasanın hiç bir yaptırımı yok

KKTC Taksiciler Birliği Genel Başkanı Murat Karalar ise mevcut olan yasanın hiç bir yaptırımı olmadığını ve polisin de elinin kolunun bağlı olduğunu ifade etti. Yasanın bir an önce değiştirilmesi gerektiğini savunan Karalar, siyasilerin sürekli olarak kendilerini oyaladığını söyledi.

İnternet üzerinden korsan taksicilik yapıyorlar

Uluslararası Taksiciler Birliği Başkanı Mahmut Coşkun İSE korsan taksiciliğin yanı sıra bazı firmaların alanları dışında servis yapmalarının da taksicileri iflasa sürüklediğini söyledi.

Özellikle yabancı uyruklu kişilerin, internet sitesi üzerinden korsan taksicilik hizmeti verdiğini belirten Coşkun, devletin denetim yapmasını istedi. Korsan taksilere karşı sabırlarının taştığını bildiren Coşkun, çok büyük eylem hazırlığında olduklarının işaretini verdi.



