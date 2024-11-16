Geleceğe ışık tutar

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından “Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği” ana temasıyla İstanbul'da düzenlenen 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni’ne katıldı.

Açıklamaya göre, 10. Türk Tıp Kurultayı açılışında konuşma yapan Dinçyürek, büyük bir ailenin, büyük bir milletin ayrılmaz bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TC Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen kurultayda "Afetlerde Sağlık ve Sağlığın Geleceği" gibi hayati bir temanın ele alınmasına dikkat çeken Dinçyürek, “10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlık alanında ileri düzey bilimsel çalışmalar yürüten Türk araştırmacıların bilgi paylaşımı yapmaları ve dayanışmalarını güçlendirmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.

Türk tıp dünyasının gururu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nin de bu kurultay kapsamında sahiplerini bulmasının ayrı bir önem arz ettiğini idle getiren Dinçyürek, “Bu ödüller, bilim insanlarımızın sağlık ve tıp alanındaki çalışmalarına ışık tutmakta ve gelecekteki araştırmalar için bir ilham kaynağı olmaktadır. Ödül alan tüm bilim insanlarını içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Kurultayın, yurtdışında yaşayan Türk araştırmacılar ile Türkiye’deki bilim insanları arasında kalıcı bilimsel köprüler kurmasını ve afetlerde sağlık konusundaki bilgi birikimini artırmasını dileyen Dinçyürek, afetlerde sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, bu hizmetleri insan odaklı bir yaklaşımla geliştirmek ve geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmenin herkesin ortak hedefi olması gerektiğini vurguladı.