Gönüllere taht kurdu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülkede bulunan Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile beraberindeki heyeti kabul etti. Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu. Demokrat Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelene kadar katliamlara uğradığını ve çok acılar çektiğini belirtti.

Aksakal, “Bülent Ecevit’in Türkiye’de Başbakan olması ve Türk milletinin soydaşları ile duygusal bir bağ oluşturup 20 Temmuz Mutlu Barış Herakatı’nı gerçekleştirmesi tabii ki Demokratik Sol Parti için ayrı bir anlam ifade ediyor.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Bülent Ecevit’in Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kuran bir lider olarak müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öztürkler, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na gelene kadar katliamlarla ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, bu önemli tarihin unutulmamasını istedi. Kendisinin de bir asker çocuğu olduğunu belirten Öztürkler, mücadele yıllarını babasından dinleyerek öğrendiğini kaydetti.

Sağlık Turizm Federasyonu heyetini kabul etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ülkede bulunan Sağlık Turizm Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.