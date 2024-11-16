Suç olduğunu düşünmedi

Evli biriyle ilişki yaşayan annesine kızan Türkmenistan uyruklu Chinaz Sattiyeva, intikam almaya kalkışınca mahkemelik oldu.

Annesinin sevgilisi 41 yaşındaki A.H.’nin (E) telefonunu çalan zanlı, şifreyi kırdırdı, özel yazışma ve mesajları ele geçirdi. Zanlı, annesiyle sevgilisinin özel görüşmelerini adamın Türkiye’de yaşayan eşine attı.

Şikayet üzerine 'özel hayatın gizliliğini ihlal ifşa ve sirkat' suçlarından tutuklanan Türkmenistan uyruklu Chinaz Sattiyeva dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, “Babamı toprağa vereli 6 ay oldu, çok kötü durumdayım” dedi.

Duruşmada olgular aktaran polis, zanlının 2024 yılı Kasım ayı içerisinde Lefkoşa’da annesi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle A.H'ye ait Samsung cep telefonunu ve Lumberjack marka ayakkabılarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının cep telefonunun kilidini kırdırıp A.H.'nin annesiyle yazışmalarını, fotoğraflarını Türkiye’deki eşine atarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 15 Kasım'da tutuklandığını, çaldığı eşyaların tasarrufunda bulunduğunu açıkladı.

Zanlının telefonun kilidini nerede ve nasıl kırdığının araştırılacağını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Adam kaçtı, telefonu bıraktı

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin sevgilisi olan A.H.’nin cep telefonunu evde unuttuğunu söyleyerek, şu iddialarda bulundu:

“O akşam eve gelince adam kaçtı. Telefonunu unuttu. Anneme onun kim olduğunu sordum ama söylemedi. Ben de bulurum dedim. Babamı toprağa vereli 6 ay oldu daha, çok kötü bir dönemdeyim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

