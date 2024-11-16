Ortak coşku

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı vesilesiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Korukoğlu, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi

KKTC’nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'in ev sahipliğinde Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, siyasi partilerin temsilcileri, askeri yetkililer, gaziler ve KKTC'den misafirler katıldı.

Programda, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Başkonsolos Demirel, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta asırlardır sürdürdüğü varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığını söyledi.

Başkonsolos Demirel, Türkiye'nin ilk günden itibaren her zaman KKTC'nin yanında olduğunu dile getirdi.

Erkmen: Mücadele KKTC ile taçlandı

KKTC’nin 41. kuruluş yıldönümü Antalya'da törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hakimoğlu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erkmen, yaptığı konuşmada, 41 yıl önce bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandığını söyledi.

Erkmen, ana vatan Türkiye'nin mücadelesi sayesinde KKTC'nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye yapılması uluslararası kabul ve görünürlük temelinde izlenen siyasetin somut sonucu olduğunu anlattı.

Ezel: Gurur ve coşkuyla kutluyoruz

Mersin'de de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Ezel, kuruluş yıl dönümünü gurur ve coşkuyla yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının vatanında özgürce yaşamasını, kahraman halka, aziz şehitlere, gazilere, liderlere ve ana vatan Türkiye'ye borçlu olduğunu dile getiren Ezel, "Bağımsızlığımızdan, egemenliğimizden, devletimizden, ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Ana vatan Türkiye ile bu yönde yapılan anlaşmalar yaşamsal öneme sahip." dedi.

Ezel, Doğu Akdeniz'deki çalışmaların ulusal çıkarları koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerine verdiği "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" mesajının kendileri için önem taşıdığını anlattı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin şiir okuduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

