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Önemli eserler icra edildi

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Yeni Yıl Konseri” ile dinleyicilerle buluştu

Önemli eserler icra edildi
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası “Yeni Yıl Konseri” ile dinleyicilerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; CSO, “Yeni Yıl Özel Programı” ile önceki akşam Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) AKKM’de yer alan konserde dinleyicilerle buluştu.
Ali Hoca yönetiminde, Melodi Kayış (keman) ile Tuncay Kayış’ın solistliğinde gerçekleşen konserde; piyanoda Atıf Peynirci, basgitarda Levent Yılmaz, bateride Zafer Gerdanlı ve trompette Kutay Maktay yer aldı.
Konser programında, A.Vivaldi, Mevsimler, Yaz – Presto, Paul Anka - My Way, Crewe & Gaudio - Can’t Take My Eyes, Brel & Mckuen - If You Go Away, Aranje, Jhon Kander - New York New York, Bob Thıele - Wonderful World, Rick Allison - Je Taime, Bert Kaempfert – Love, Cab Calloway - Minne The Moocher, Perez Prado – Mambo, Erdinç Gündüz – Garanfil eserleri yer aldı.

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