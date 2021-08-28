‘Yanlış yoldasınız’

Pandemi Hastanesi (Acil Durum Hastanesi) Başhekimi Doktor Erol Uçaner, Bakanlar Kurulu’nun ücretli test kararına sert tepki gösterdi, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Alınan kararla yanlış bir yola girildiğini ifade eden Uçaner, “Her hafta test yapıp da para veremeyecek çok insan var. Önce bunu bilmemiz lazım, sonra dünya ülkelerini örnek almamız lazım” şeklinde konuştu. Uçaner, “Başka bir çözüm üretiniz. Sağlık Bakanlığı var, bilimsel kurul var, bilimsel olarak bunu karara bağlamalıyız” dedi.

Uzun bir süredir, günlük vaka ortalamasının nüfus oranına göre çok yüksek olduğuna dikkat çeken Uçaner, “sanırım nüfus-vaka oranının uzun süre yüksek seyreden rakamlarına bakınca KKTC olarak gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Uçaner, Acil Durum Hastanesinin doluluk oranını aşmaması için, sistemin durmaması için herkesin kenetlenmiş bir durumda olduğunu, herkesin kendi işinden başka işler de yaparak katkı koyduğunu belirterek, “Süreç zor, kötü, yorucu, ama bir şekil gidiyor, gitmeli de” şeklinde konuştu.

Ülkemizde durum bellidir

Bu süreçte yaşanan zorluklarla baş etmek için temas ekibinin çalışması ve sıkı PCR ya da Antijen test kontrolünün olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Uçaner, “Kuluçka süresin hala daha 10-12. gününde pozitife dönen temaslılar var” dedi.

Uçaner, “Ücretli yapılır, ücretsiz yapılır, başka dünya ülkelerinde uygulama bu şekildedir… Bizim ülkemizde durum bellidir, her hafta test yapıp da para veremeyecek çok insan var. Önce bunu bilmemiz lazım, sonra dünya ülkelerini örnek almamız lazım” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar “bir şekilde” devam ettiklerini belirten Uçaner, “Ciddi vaka sayılarına rağmen kimseyi mağdur etmemek için yoğun çaba harcıyoruz” dedi.

Uçaner şöyle devam etti:

21 günlük test kontrolleri çok yanlış bir uygulama. Hiçbir bilimsel açıklaması yok. Sağlık bakanlığı size hayır diyor, siz kendi doğrunuzu uyguluyorsunuz, yanlış bir yoldasınız. 21 günlük yapılacak kontrollerle şu an elimizde olan iplerin ucu öyle bir kaçacak ki, değil bu hastane memleket kapanacak... Ben söyleyeyim. Siz kaale alırsınız ya da almazsınız... Sizin bileceğiniz iş. Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz ama sizin yapacağınız hatalar ve şu an aldığınız karar kabul edilecek gibi değil.

Ücretli test kararının yürürlüğe gireceği 1 Eylül tarihine 5 gün kaldığını belirten Uçaner, “Başka bir çözüm üretiniz. Sağlık Bakanlığı var, bilimsel kurul var, bilimsel olarak bunu karara bağlamalıyız” dedi.